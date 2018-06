Uma colisão entre dois veículos provocou na manhã desta quinta-feira seis mortos e ainda dois feridos graves no IC1, perto da Marateca, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do mesmo distrito.

PUB

O acidente envolveu uma carrinha de transporte de passageiros de nove lugares e um outro veículo ligeiro e aconteceu minutos antes das 7h, na localidade de Vale do Cão, concelho de Palmela.

De acordo com a GNR, uma das vítimas mortais seguia no ligeiro de passageiros e as restantes cinco na carrinha de transporte de passageiros, tendo as vítimas sido entretanto transportadas para o hospital de Setúbal.

PUB

No local estão 28 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por 11 veículos. A circulação na via está condicionada nos dois sentidos.

PUB