O PS apresentou na Comissão da Transparência a proposta de uma norma de alteração ao regime de incompatibilidades e impedimentos para os políticos e altos cargos públicos que permitiria que empresas suas ou em que participassem com a família pudessem contratar com o Estado, bem como intervir como consultor, especialista, técnico ou moderador em contratos públicos.

A norma seria uma forma de contornar a proibição legal de uma empresa em que um político ou alto funcionário detenha mais de 10%, sozinho ou com o cônjuge, pais ou filhos, possa participar em concursos públicos ou ser contratada pelo Estado a qualquer título.

Bastaria para tal que suspendessem as suas participações sociais nessas empresas, sem qualquer outra formalidade senão a sua própria declaração. Ou seja, bastava o político declarar, do modo que e quando entendesse, que suspendia as suas quotas ou acções para automaticamente as empresas em que participava (ou até que fossem suas na totalidade) pudessem, por exemplo, concorrer a uma obra lançada pelo ministério ou serviço em que aquele político ou funcionário trabalhava ou mediar um negócio como uma privatização.

A proposta foi acolhida com estupefacção: “Estamos aqui a criar uma figura que pode ter consequências imprevisíveis”, avisou João Oliveira, líder parlamentar do PCP. Afinal, o que aconteceria à quota suspensa, já que não fica definido o que aconteceria em matéria de responsabilidades sociais, capital e repartição de dividendos? Seria “um buraco negro, disse António Carlos Monteiro, deputado do CDS-PP. Ficaria num “limbo”, comentou o próprio presidente da Comissão, Marques Guedes, do PSD. O centrista lembrou que se trata de matérias sujeitas a registo comercial, e que a mera declaração não conta, embora o social-democrata Álvaro Batista tenha afirmado que um regime análogo já existe para as participações sociais detidas pela própria sociedade.

No final, o PS recuou em toda a linha, concordando que a solução técnico-jurídica apresentada era problemática. “Olhando para isto do ponto de vista técnico-jurídico, concordo com muitas das críticas”, disse Jorge Lacão. Mas concordou com a argumentação antes apresentada pelo correligionário Pedro Delgado Alves: “Não podemos deixar de tentar encontrar uma solução para a situação em que um titular de cargo político fica limitado na capacidade de decidir mas pode ter uma sanção pelo facto de ter uma participação”. “Uma pessoa não pode é ficar sujeita a uma sanção por uma decisão em que não pode fazer nada”, frisou.

Marques Guedes concordou com o problema, dizendo que ele deriva do facto de a própria proposta do PS alargar o impedimento a sociedades em que participem pais e filhos do titular do cargo. Mas “suspender as participações é esconder o gato com o rabo de fora”. Por isso, a norma não foi votada, e o PS ficou de procurar encontrar outra solução, menos “criativa”.

