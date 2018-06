Arménio Santos, líder dos Trabalhadores Sociais-Democratas, reagiu à entrevista que Silva Peneda dá esta quinta-feira ao PÚBLICO e à Renascença, considerando "impensável" a hipótese de o PSD funcionar como plano B, em matéria de aprovação do Orçamento do Estado para 2019.

"Nem pensar", escreve o deputado na sua página do Facebook. "Tenho muito respeito pelo meu caro amigo Dr. Silva Peneda mas, na hipótese do PS/PCP/BE não se entenderem e não aprovarem o OE 2019, acho impensável o PSD viabilizar esse documento". Ainda assim, o líder dos TSD acredita "que seja óbvio que a troika do governo se vai entender".

Na entrevista, Silva Peneda (que é o ministro-saombra do PSD para a área da Segurança Social) também começa por dizer que vai haver um entendimento com a esquerda. "Isto é fumaça que faz parte da encenação porque daqui a pouco há eleições. No final, o BE e o PCP vão viabilizar o OE19. É este o meu feeling." Mas, a seguir, remata: "Se o BE e o PCP não viabilizam o OE, está na mão do PSD fazer cair o Governo ou não. Está a decidir se quer eleições antecipadas ou não quer. (...) Sou a favor da estabilidade política e acho que os mandatos devem ser cumpridos. É esta a minha leitura".

Arménio Santos assume-se como "apoiante" de Rio e diz que discorda "das vozes que estão entretidas no desgaste" da actual liderança do PSD. "Não acredito que o Dr. Rui Rio caia daí abaixo", acrescenta numa curta publicação.

