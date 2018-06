O eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes vai recandidatar-se a um terceiro mandato à frente da distrital do PSD de Braga. O candidato parte para este combate com o propósito de alcançar uma vitória no distrito a nível das europeias e das legislativas.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, é o mandatário da candidatura, e o autarca de Famalicão, Paulo Cunha, recandidata-se a presidente da Mesa da Assembleia Distrital.

O eurodeputado é candidato único nas eleições agendadas para 30 de Junho.

