No dia seguinte à reunião que juntou o Governo e o Bloco de Esquerda, na residência oficial do primeiro-ministro, para pôr na mesa o cadernos de encargos com vista à negociação do Orçamento do Estado para 2019, António Costa, assumiu que existe "um longo caminho" a percorrer. Apesar disso, reconheceu, o encontro com o Bloco de Esquerda "correu bem".

"Está a começar e temos um longo caminho até 15 de Outubro. Correu bem a reunião. Este é quarto orçamento que trabalhamos em conjunto, o primeiro foi bastante mais difícil porque não conhecíamos e havia menos experiência", disse o primeiro-ministro, à margem da iniciativa "Vem e Partilha o Teu Pão", assinalando o Dia Mundial do Refugiado, que decorreu em Lisboa, na quarta-feira.

António Costa salientou que "não existe razão nenhuma" para que o último orçamento desta legislatura seja mais difícil. "Vamos ganhando experiência, confiança e conhecimento, tudo se torna mais fácil", frisou.

