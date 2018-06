Mão celestial

Entre os dados biográficos que os jornais publicam relativamente ao nosso mister que também é engenheiro, consta que Fernando Santos é católico praticante e especialmente devoto de Nossa Senhora de Fátima.

Já há dois anos atrás, quando contrariando todas previsões ganhámos o caneco europeu, me veio esta ideia à cabeça. Agora, depois de assistir ao Portugal-Marrocos, já não tenho dúvida nenhuma! Não, não é só a categoria de Rui Patrício! Anda alí mão celestial! Se é por isso, vamos então todos rezar diariamente o terço! Estou cá com uma fezada que vamos trazer o caneco mundial!

Helder Pancadas, Sobreda

Ronaldo, o "Deus"

Já todos sabemos os dotes de Ronaldo, que é um dos melhores, que sabe driblar como ninguém os adversários, que marca golos fantásticos, etc., etc., etc.. Contudo, começa a ser um exagero as “notícias” diárias sobre este atleta, desde pormenores sobre como passou as férias luxuosas com a família, o seu futuro como jogador e tudo o mais que se possa imaginar. Ele está presente nos media a todo o momento, a todo o instante, omnipresente nas nossas vidas. Ronaldo é bom no futebol, é o que se lhe exige com vencimentos astronômicos que aufere, mas que diabo, o homem não é nenhum Deus, não é preciso bajulá-lo continuamente, segui-lo como se fosse guia espiritual, aspirar estar perto dele, ver e ouvi-lo com fervor doentio, nem era necessário erigir-lhe estátuas, dar-lhe até o nome a um aeroporto! Ronaldo não é um Messias, não se lhe conhecem dotes milagreiros, poderes misteriosos ou inexplicáveis. Mas afinal quem é Ronaldo? Simplesmente um homem, um atleta exímio na bola, um jogador completo e pronto! Mas, por favor...não é preciso exagerar!

José Alberto Mesquita, Lisboa

A estranha greve dos ferroviários

Nunca tinha visto ninguém fazer uma greve contra medidas que não só ninguém anunciou como até foi dito que não havia intenção de levar à prática.

Trata-se de em cada comboio além do maquinista haver outro pessoal, isto é da eliminação do posto de trabalho de revisor . Uma lei que já tem 19 anos e que não foi alterada nem parece estar, admite em certas circunstâncias que apenas viaje o maquinista, o que já foi aplicado na Takargo (mercadorias) e na Fertagus (passageiros), mas não na CP e na Medway.

A CP já afirmou não pretender alterar a situação existente de ter um maquinista e um revisor por comboio, o que aliás não é viável no longo curso onde há duas classes e bilhética variável com o percurso.

Nos suburbanos seria viável se fossem fechadas as estações e houvesse bilhete único, o que não parece viável com os longos percursos dos suburbanos de Lisboa e Porto. Apenas a Linha de Casais poderia ser objecto de uma medida desse tipo. A Medway (antiga CP Carga) poderia seguir o exemplo da Takargo mas já disse não o pretender fazer. Greve contra quê?

Carlos Anjos, Lisboa

