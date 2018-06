O primeiro esboço de um documento preparado pela Comissão Europeia para a minicimeira entre os países europeus mais afectados pelas migrações marcada para domingo enfureceu o Governo italiano, que ameaça agora boicotar o encontro.

A garantia foi deixada pelo ministro do Interior italiano e líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, no programa Porta a Porta do canal Rai: “Se formos a Bruxelas desempenhar um guião já escrito por França e Alemanha, se pensam enviar-nos mais imigrantes em vez de nos ajudarem, então não deveríamos sequer ir. Pouparíamos o dinheiro da viagem.”

A minicimeira informal de domingo foi convocada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a pedido da chanceler alemão Angela Merkel e vai reunir à mesma mesa Itália, Alemanha, França, Malta, Espanha, Áustria, Bulgária (como país que tem a seu cargo a presidência da União Europeia neste momento) e Holanda. Há ainda a possibilidade de a Bélgica se juntar também.

Nesta quarta-feira foi divulgado o esboço de um comunicado conjunto a ser apresentado pelos líderes destes países. Aí renova-se o “forte compromisso de avançar para uma política migratória europeia”.

“Estamos determinados a alcançar progressos no que diz respeito à redução do número de chegadas ilegais à União Europeia, nomeadamente através de uma protecção reforçada das fronteiras externas, procedimentos de asilo comuns e harmonizados e uma cooperação intensificada com os países de trânsito e de origem”, continua o documento.

“Ao mesmo tempo, vemos uma grande necessidade em reduzir significativamente os movimentos secundários, inter alia, prevenindo passagens ilegais das fronteiras internas entre Estados-membros por imigrantes irregulares e requerentes de asilo e assegurando readmissões rápidas pelo Estado-membro competente”.

Roma não gostou destas propostas, que põem o foco nos movimentos secundários, ao contrário do que Itália exige há muito: maior apoio aos países costeiros que servem de porta de entrada de milhares de refugiados e imigrantes anualmente na Europa. O actual executivo italiano acusa assim que o documento preparado pela Comissão aborda apenas as preocupações actuais de Merkel – a braços com uma crise política interna devido à política migratória.

Angela Merkel enfrentou nos últimos dias a ameaça de queda quando o seu ministro do Interior Horst Seehofer, da CSU, o partido da Baviera aliado da CDU, exigiu uma revisão do regulamento de Dublin e, consequentemente, da política de imigração e de acolhimento de refugiados. A chanceler conseguiu adiar o adensar da crise ao convencer Seehofer a esperar pela cimeira europeia da próxima semana onde serão discutidas soluções para fazer face a estas preocupações.

Ao Politico, uma fonte diplomática italiana confirmou que o primeiro-ministro Giuseppe Conte está a considerar não ir à minicimeira de domingo se o documento redigido pela Comissão não for alterado. “É muito curioso que para uma cimeira apresentada como informal, se circule por antecipação conclusões escritas que não têm ainda concordância”, disse.

Ao mesmo órgão, uma fonte de Bruxelas admitiu que o esboço “arrisca seriamente complicar um processo de construção de consensos sobre a imigração já por si muito delicado”.

No Twitter, Conte revelou que se encontrou com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em Roma e disse que informou o mesmo que não está “disponível para discutir ‘movimentos secundários’ sem abordar primeiro a emergência de ‘movimentos primários’ que Itália enfrenta”.

