Os requerentes de asilo que se deslocam para a Europa reduziram o desemprego e contribuíram para dinamizar as economias dos países de acolhimento. E não sobrecarregaram as finanças públicas, asseguraram cientistas.

Depois de analisarem os dados económicos e relativos às migrações dos últimos 30 anos, um grupo de economistas franceses concluíram, num estudo publicado na quarta-feira na Science Advances, que os requerentes de asilo melhoraram o Produto Interno Bruto e aumentaram as receitas líquidas em cerca de 1%.

Este estudo surge numa altura em que se agudizam as hostilidades face à entrada de migrantes na Europa, onde a imigração atingiu um pico em 2015 com a chegada de mais de um milhão de refugiados provenientes do Médio Oriente e de África.

O relatório anual do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) divulgado terça-feira mostrou que o número global de refugiados cresceu 2,9 milhões em 2017, fixando-se num recorde de 25,4 milhões.

No domingo, Alemanha, França, Itália, Espanha, Bulgária e Áustria vão reunir-se em Bruxelas numa minicimeira informal para debater as migrações e a crescente tensão política que têm criado por todo o continente

De acordo com os economistas franceses, que se debruçaram sobre os dados relativos ao período temporal entre 1985 e 2015, os requerentes de asilo, – ou seja, imigrantes que demonstram medo de serem perseguidos nos seus países de origem –, estão longe de serem um fardo para quem os acolhe. “O cliché que equipara a imigração internacional a um fardo para os países de acolhimento pode ser desfeito”, escreveram os economistas do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, da Universidade de Clermont-Auvergne e da Universidade Paris-Nanterre.

Mais: de acordo com o mesmo estudo – que incluiu dados de Portugal, além da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda e Espanha, entre outros países –, os requerentes de asilo começaram a contribuir mais para o PIB dos países de acolhimento após três a sete anos de permanência nesses países.

E, além de terem diminuído marginalmente as taxas de desemprego, tiveram um impacto quase zero no equilíbrio orçamental.

A Grécia, porta de entrada na Europa da maior parte dos migrantes que fugiram da guerra civil na Síria, não foi incluída neste estudo, porque os dados fiscais anteriores a 1990 não estavam disponíveis.

Citado pela Reuters, Chad Sparber, professor associado de economia na Colgate University, nos Estados Unidos, sublinhou que este estudo funciona como “um lembrete” de que os argumentos económicos contra a abertura de portas aos migrantes não têm adesão à realidade.

Sparber reconheceu, contudo, que a entrada massiva de imigrantes pode ser percepcionada negativamente pelos nacionais dos diferentes países de acolhimento. “Há pessoas que perdem ou sofrem”, declarou, para defender uma “imigração em equilíbrio”.

