A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, está no Texas para visitar um centro de detenção de filhos de imigrantes ilegais que tem estado no centro da polémica sobre a política de “tolerância zero” aplicada pela Administração Trump nas fronteiras nos últimos meses.

Trata-se de uma missão de controlo dos danos causados pela política de separação dos filhos de imigrantes em situação ilegal que estão a ser detidos enquanto é apreciada o seu pedido de asilo - numa interpretação bastante severa da lei em vigor.

"Ela quer ver o que é a realidade", disse a porta-voz da primeira-dama, Stephanie Grisham, citada pela CNN, numa conferência de imprensa a caminho do Texas. "Queria ver de perto o que tem estado a ver na televisão."

Esta visita acontece um dia depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter modificado a política de "tolerância zero", depois de ter defendido vigorosamente. Alvo de críticas até do seu próprio campo político, Trump anunciou que a partir de agora as crianças serão detidas com os pais - e por um prazo indefinido. No entanto, este projecto deverá ser considerado ilegal e travado pelos tribunais.

Foto Melania Trump quer ver "a realidade" dos centros de detenção de crianças Kevin Lamarque/REUTERS

Melania Trump deverá visitar vaários locais.O primeiro é uma instituição religiosa que trabalha para o Departamento de Saúde e Serviços Sociais. Seis das 60 crianças com idades entre os cinco e os 17 anos foram recentemente separadas dos seus pais, devido à política aplicada na fronteira para desincentivar a imigração ilegal, diz a CNN, citando fontes da Administração Trump. O resto das crianças são menores que atravessaram a fronteira sozinhos ou que chegaram aos EUA com parentes ou outros adultos não relacionados.







