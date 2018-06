Foi um caso que abalou Espanha e a mais recente decisão judicial promete voltar a causar polémica. Vão sair em liberdade condicional os cinco membros do grupo que ficou conhecido como "La Manada", por terem abusado sexualmente e em grupo de uma jovem durante as festas de San Fermin em 2016.

PUB

A condenação destes jovens por abuso sexual e não por violação gerou uma onda de indignação em Espanha.

Os cinco homens vão sair em liberdade condicional da prisão em que estão detidos desde Julho de 2016, sob uma fiança de 6000 euros.

PUB

A decisão de os libertar foi tomada pelo mesmo tribunal que os tinha condenado e novamente por dois votos contra um. Desta vez, foi o juiz-presidente do tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, que votou vencido, defendendo a continuidade, por tempo indefinido, da prisão preventiva dos cinco jovens.

Segundo o El País, os cinco jovens podem sair da prisão assim que cada um deles pagar a caução de 6000 euros, ficando obrigados a apresentar-se às autoridades às segundas, quartas e sextas-feiras. Ficam ainda proibidos de entrar na comunidade de Madrid, de comunicar com a vítima, viram-lhes ser retirados os passaportes e não podem sair de Espanha sem autorização judicial.

"Se La Manada sair, invadimos as ruas"

A decisão voltou a acordar a indignação entre a população e já há associações manifestações marcadas. A primeira está agendada já para esta quinta-feira, pelas 19h (18h em Lisboa) na plaza del Ayuntamiento, em Pamplona, Navarra. Para esta sexta-feira também já está marcada uma manifestação na capital espanhola. Em Madrid, os protestos acontecem também às 19h (18h em Lisboa), em frente ao Ministério da Justiça. Também em Saragoça, à mesma hora, a população irá encontrar-se em frente ao tribunal da cidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Se 'La Manada' sair, invadimos as ruas", avisam.

Quem são os autores do crime?

Alfonso Jesús C., Jesús E. D., Ángel B., António Manuel G. e José Ángel P. M.. São estes os cinco homens responsáveis pelo abuso da jovem madrilena, entre os quais se inclui um agente da Guarda Civil espanhola. O primeiro, Alfonso Jesús Cabuzuelo, é um militar de 29 anos. Acredita-se que tenha sido ele o autor do vídeo que registou o momento do abuso. Jesús Escudero, de 27 anos, é cabeleireiro. Já Ángel Boza, de 26 anos, tem registo criminal que inclui assalto com recurso à força e condução sob o efeito de álcool e drogas. O telemóvel da vítima foi roubado pelo agente da Guarda Civil Antonio Manuel Guerrero. José Ángel Prenda será o líder do grupo. Já tinha sido setenciado a dois anos de prisão em 2011 por roubo com recurso à força. Os vídeos da agressão foram trocados na conversa de grupo que os cinco homens mantinham na rede social WhatsApp. O nome da conversa, "La Manada”, baptizaria o grupo.

PUB