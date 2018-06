O Stonehenge (Reino Unido) recebeu, nesta quinta-feira, cerca de 9500 pessoas que quiseram celebrar o solstício de Verão, assistindo ao nascer do Sol do dia mais longo do ano junto do monumento do neolítico.

Há centenas de anos que os solstícios são celebrados no Stonehenge e este ano não foi excepção. O Sol apareceu no horizonte pelas 4h52 e foi aplaudido por quem estava presente. Neste dia, o Sol ergue-se detrás da pedra principal, a antiga entrada para o círculo de pedra, e a luz solar é canalizada pelo centro do monumento.

É uma das raras ocasões em que o Stonehenge está aberto ao público, um evento altamente policiado de forma a preservá-lo, explica a BBC.

Em Portugal continental, e de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Sol nasceu às 6h11 e pôs-se às 21h04. A duração do dia foi "de 14:53:07 horas”, lê-se no site, “apenas 1 segundo a mais do que no dia anterior.” Por cá, o solstício foi celebrado em Sintra.