O grupo de construção Teixeira Duarte vai alienar os 7,5% que detém na Lusoponte, empresa que é concessionária das pontes sobre o Tejo – 25 de Abril e Vasco da Gama – confirmando as notícias veiculadas esta tarde pelo Expresso e Jornal de Negócios.

Em comunicado ao mercado, emitido esta quinta-feira, 21 de Junho, a Teixeira Duarte “informa que a sua participada a 100%, Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, SA celebrou nesta data um contrato - promessa para alienação, à companhia de investimento China - Portugal Global Ltda, da participação que o Grupo Teixeira Duarte detém na Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo SA”.

A participação em causa, adianta ainda no comunicado disponível no site da CMVM, “correspondente a 7,5% do respectivo capital social” da Lusoponte, “pelo preço global de 23.300.000,00 euros (vinte e três milhões e trezentos mil euros)”.

Adianta ainda que “o contrato prometido está ainda sujeito a autorizações e eventuais exercícios de direitos de preferência”.

