Depois do empate inesperado a marcar a sua estreia no Mundial, o Brasil tem na sexta-feira outra oportunidade para mostrar do que é capaz. O seleccionador brasileiro, Tite, confirmou Neymar, que na terça-feira abandonou o treino com dores, no “onze” que vai entrar às 13h em campo para enfrentar a Costa Rica, em jogo a contar para o Grupo E.

“É a mesma equipa que jogou contra a Suíça”, respondeu Tite, na conferência de imprensa de antevisão, em relação ao “onze” de sexta-feira. Desta forma, o seleccionador brasileiro confirmou que Neymar, que diante dos helvéticos esteve “apagado”, vai a jogo. O astro brasileiro chegou a sentir dores no tornozelo na terça-feira, mas na quarta-feira já tinha regressado aos treinos. “Ele acelerou demais esse processo [de recuperação] ”, realçou Tite, que ainda lembrou que “foram três meses e meio até o primeiro jogo de 90 minutos” de Neymar.

Antes do início do Mundial, o Brasil foi apontado por muitos como o principal candidato a vencer a edição deste ano, mas a Suíça colocou um entrave na euforia. Tite enquadrou o resultado, argumentando que antes da estreia existia “ansiedade dentro da equipa e também pelo treinador, que só é humano”. “Mas agora acabou, já passámos essa fase. Agora, até eu tenho um melhor discernimento sobre o torneio. Toda a equipa tem um melhor sentimento sobre o que esperar e procurar para o golo”, assegurou.

Depois do empate a uma bola com a Suíça, o Brasil dirigiu um pedido de esclarecimento à FIFA sobre o protocolo do videoárbitro (VAR), pois considera que o golo adversário não devia ter sido validado. “Esqueça a arbitragem” – é desta forma que começa um artigo da Época, revista semanal brasileira. Os jornalistas que escreveram a peça, Leonardo Miranda e Rodrigo Capelo, afirmam que para tentar arranjar justificação para o resultado do jogo, o foco deve ser outro: “Erros de arbitragem e pedidos por revoluções são perda de tempo. É preciso entender o que deu certo (e o que deu errado) para saber como aprimorar a selecção brasileira na Copa”. E Tite já explicou o que considera ser necessário para ter sucesso contra a Costa Rica. “Temos de ser mais eficazes e converter as oportunidades em golos”.

Thiago Silva, que será o capitão na sexta-feira, está em sintonia com o seu treinador, considerando que o Brasil “não teve o melhor início", mas aproveitou a antevisão para deixar uma promessa: “Queremos corrigir isto. Existe pressão para ambos os lados, e nós estamos habituados a isto”. “Nós temos urgência, mas não podemos jogar de forma descuidada. Temos um plano e precisamos de segui-lo. Vai ser outro jogo duro. Precisamos de estar calmos para trazer os três pontos”, afirmou o central do Paris Saint-German.

Costa Rica: "Oportunidade de vencer"

A Costa Rica, selecção que surpreendeu no Mundial de 2014, é a única equipa do seu grupo que ainda não conquistou qualquer ponto. Óscar Ramírez, seleccionador costa-riquenho, conhece o “potencial do Brasil” e aponta as bolas paradas como uma arma para bater a selecção “canarinha”. “Eles também têm que procurar o resultado, e podem desequilibrar-se, dar-nos algumas oportunidades. Gostaria de procurar essa oportunidade de poder vencer”, disse Ramírez na antevisão à partida.

Bryan Ruiz, capitão da Costa Rica e jogador do Sporting com contrato até final do mês, ressalvou a importância de enfrentar o Brasil: “O jogo de amanhã é muito importante. É muito motivador enfrentar o Brasil no Campeonato do Mundo. As duas equipas precisam de se qualificar. Será um jogo muito intenso”.

As possibilidades da Costa Rica de passar à fase seguinte diminuíram depois de ter perdido o primeiro jogo contra a Sérvia por 1-0. “As oportunidades diminuíram com a derrota contra a Sérvia, mas não são nulas. Temos que vencer, ou empatar, no mínimo, para continuarmos vivo na competição”, assegurou.

Nenhuma equipa da CONCACAF alguma vez conseguiu bater o Brasil num Campeonato do Mundo. Quem esteve mais perto foi o México, quando empatou 0-0 com a “canarinha” no Mundial de há quatro anos. O que será preciso para a Costa Rica fazer melhor? “A táctica que devemos usar deve ser semelhante à do jogo com a Sérvia, de esperar um pouco mais na primeira parte. Contra a Sérvia não marcámos, infelizmente, e eles aproveitaram as oportunidades”, afirmou Bryan Ruiz.

