O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting revelou nesta sexta-feira à agência Lusa que vai ser perguntado aos sócios se pretendem ou não a "revogação colectiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo".

PUB

Em comunicado, Jaime Marta Soares adiantou que será essa a questão à qual os sócios terão de responder na AG de sábado, com "sim", "não" ou "abstenção" à continuidade do Conselho Directivo liderado por Bruno de Carvalho.

Antes, em conferência de imprensa, na Altice Arena, em Lisboa, para explicar o funcionamento da AG de sábado, Jaime Marta Soares afirmou que, seja qual for o desfecho da reunião de sábado, as eleições no clube serão marcadas "no prazo previsto nos estatutos", em "meados de Setembro".

PUB

"Se for votada a continuidade, à mesa só resta uma coisa: é marcar eleições para o conselho fiscal e para a mesa, dentro de 60 dias, meados de Setembro. Será logo nessa hora devidamente marcado. A única questão é se é para dois ou três órgãos. Qualquer que seja o resultado, no prazo previsto nos estatutos, serão feitas as eleições no Sporting", disse o líder da MAG.

Na ocasião, Jaime Marta Soares reiterou que se o presidente do clube quiser comparecer na AG, "tem as portas abertas".

"Liberdade total para vir dizer de sua justiça sobre o que entende mais certo e mais correcto", disse, defendendo o "direito de qualquer cidadão usar a palavra relativamente a alguma coisa que lhe diz respeito", frisou.

Segundo Jaime Marta Soares, e "sendo incontornável que Bruno de Carvalho vai estar em discussão nesta AG", o líder do Conselho Directivo tem "todo o direito de dizer de sua justiça, dentro dos limites definidos pela mesa e pelo seu presidente".

"Não vemos ter horas de discussão. Haverá um tempo para a discussão e um tempo para a votação", frisou.

De resto, Marta Soares disse esperar que se da AG resultar numa maioria favorável à destituição, Bruno de Carvalho aceite "democraticamente" o veredicto.

"Estamos num país democrático onde o direito impera e as leis são para se cumprir (...) Espero que seja esse o entendimento do presidente Bruno de Carvalho. Se os sócios decidirem pela sua destituição, julgo que ele aceitará democraticamente, nem outra coisa me passa pela cabeça", afirmou.

O presidente da MAG voltou a frisar que neste processo "não há guerras, nem da mesa, nem do presidente da mesa".

"Ninguém faz parte de nenhuma facção, apenas se assumindo com a responsabilidade de dar a voz aos sócios (...) Eu não sou candidato a nada e aqui ninguém é candidato a nada", comentou.

Na ocasião, o responsável do Sporting indicou que a AG, que decorre na sala Atlântico do Altice Arena, começará às 14h, embora a abertura das portas aconteça pelas 12h para que todos possam ir ocupando os seus lugares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A votação encerra às 20h, mas todos os sócios que estejam ainda na fila para votar poderão fazê-lo.

PUB

Jaime Marta Soares alertou, no entanto para a necessidade de os sócios terem as quotas em dia e não se ausentarem do pavilhão após a credenciação, já que caso o façam não poderão voltar a ter acesso à sala "por motivos de segurança".

Quanto à segurança da reunião, o presidente da Mesa indicou que está a cargo da PSP, afirmando não ter "preocupações nesse sentido" - "conheço os sócios do Sporting e não creio que haja qualquer tipo de conflito", disse.

PUB