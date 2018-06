Normalmente calmo e discreto, o seleccionador britânico não manteve a compostura no segundo golo da Inglaterra que deu a vitória frente à Tunísia nos descontos. Saltou do banco efusivamente com os braços no ar, mas a imagem não deverá repetir-se nos próximos jogos. Não porque a equipa vá deixar de marcar, mas porque Gareth Southgate foi vítima da mais bizarra lesão na competição até ao momento.

Na quarta-feira, o técnico deu folga aos jogadores que tiveram permissão de deslocar-se a São Petersburgo para passarem algum tempo com as famílias. Não foi o seu caso. Adepto da corrida, Southgate optou por percorrer os esplêndidos caminhos florestais que rodeiam o hotel onde está alojada a comitiva britânica, à beira do Golfo da Finlândia.

Quando regressava, ao final da tarde, para dar uma palestra aos jogadores antes do jantar, com vista à preparação da partida com o Panamá, caiu e deslocou o ombro direito. Foi assistido no hospital local, onde se fez acompanhar pelo médico da equipa. Esta quinta-feira, durante o treino matinal já não tinha o braço imobilizado, mas mantinha-se cautelosamente sossegado a observar os jogadores.

“Poderei não celebrar mais golos de forma tão atlética no futuro”, explicou: “O médico deixou claro que dar socos no ar [com os braços levantados] não é uma opção.”

