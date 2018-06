A França garantiu nesta quinta-feira um lugar nos oitavos-de-final do Mundial 2018, triunfando sobre o Peru por 1-0 em Ecaterimburgo na segunda jornada do Grupo C. Para além da qualificação gaulesa, este resultado ditou a eliminação da selecção sul-americana, que somou a sua segunda derrota.

Foi mais uma vitória pela margem mínima para a equipa orientada por Didier Deschamps, graças a um golo na primeira parte, aos 33', de Kylian Mbappé, o primeiro do avançado do PSG neste Mundial - os franceses já tenham sofrido para ganhar à Austrália por 2-1.

Com seis pontos, os franceses garantiram, assim, um dos dois primeiros lugares do agrupamento, tendo ainda de defrontar a Dinamarca (quatro pontos) em Moscovo. Já o Peru, neste seu regresso a uma fase final de um Mundial 36 anos depois, terá pela frente a Austrália, que ainda tem hipóteses de se qualificar, depois de ter empatado também nesta quinta-feira com os dinamarqueses.

