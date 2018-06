A FIFA condenou esta quinta-feira as declarações do marroquino Noureddine Amrabat, que acusou o árbitro Mark Geiger de ter pedido a camisola a Pepe no Portugal-Marrocos.

PUB

Em declarações ao canal televisivo holandês NOS, Amrabat disse que "o Mundial não é um circo", o que levou a FIFA a tomar uma posição, saindo em defesa de Geiger.

O juiz norte-americano desmentiu as acusações e a FIFA garantiu que Geiger se comportou "de maneira exemplar e profissional", explicando que a queixa de Amrabat foi recebida com "desilusão".

PUB

Marrocos está já eliminado, após duas derrotas por 1-0, ante Irão e Portugal.

PUB