O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato com o técnico espanhol Guillem Cabestany, que liderará a equipa de hóquei até 2019, depois de seis troféus conquistados em três temporadas.

Para o catalão, o objectivo é "continuar a lutar por todos os títulos", disse com um sentimento de "felicidade" e "agradecimento" por continuar a representar os “dragões”.

O FC Porto começou a época com a vitória na Supertaça e acabou com a conquista da Taça de Portugal, feito alcançado pela terceira época consecutiva. Terceiros no campeonato, os azuis-e-brancos foram finalistas na Liga Europeia.

O treinador fez um balanço "positivo" dos três anos ao comando do hóquei em patins do clube, mas realçou que "devem ser os adeptos e os dirigentes a fazer essa avaliação".

Sobre a composição da restante equipa técnica, e perante a saída do adjunto Carles Lau, Jorge Ferreira será o novo treinador adjunto, a par de Miguel Almeida, outra entrada, com André Ferreira como preparador físico.

