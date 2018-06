O médio dinamarquês Christian Eriksen (7') e o especialista australiano em penáltis, Mile Jedinák (38', g.p.) foram os autores dos golos que ditaram, esta quinta-feira, em Samara, o empate no primeiro jogo da segunda jornada do Grupo C no Campeonato do Mundo da Rússia.

Depois da vitória sobre o Peru, a Dinamarca pôs-se em vantagem nos primeiros minutos do jogo disputado no Cosmos Arena, controlando praticamente sem sobressaltos a primeira parte, que ficaria, no entanto, marcada pela intervenção do videoárbitro (VAR).

O árbitro espanhol Antonio Mateu foi aconselhado a verificar um lance em que Yussuf Yurary Poulsen tocou a bola com o braço esquerdo, e acabaria por considerar que o lance justificava a marcação de um castigo máximo.

Mile Jedinák converteu e igualou a marca de Fernando Hierro, de 2002, tornando-se no futebolista com mais penáltis convertidos (três) em fases finais de Mundiais desde o Coreia do Sul-Japão.

A partir desse momento, a Austrália, derrotada pela França na primeira jornada, despertou para uma exibição atrevida, com sucessivos lances de perigo a reclamarem os melhores golpes de rins do guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel.

A Dinamarca isolou-se, provisoriamente, no primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, precisando de um empate com a França para assegurar a qualificação para os oitavos-de-final. A Austrália ocupa o terceiro lugar, com um ponto, estando obrigada a vencer o Peru e dependente de terceiros.

