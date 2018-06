O Boavista anunciou esta quinta-feira que apresentará a sua equipa sénior de futebol para a época 2018/19 frente ao Getafe, oitavo classificado da primeira divisão espanhola na época 2017/18, a 3 de Agosto, no Estádio do Bessa, no Porto. Ainda sem hora definida, o encontro com os madrilenos insere-se nas celebrações do 115.º aniversário do clube “axadrezado”, que se assinala no dia 1 de Julho.

PUB

Fonte da SAD “axadrezada” observou que este jogo se enquadra no acordo de cooperação assinado entre a Liga Portuguesa de Futebol profissional e a sua congénere espanhola, La Liga, a 13 de Setembro de 2017, o qual, nomeadamente, possibilita a realização de jogos particulares entre equipas profissionais dos dois países.

O Getafe, uma equipa sediada na Comunidade de Madrid, classificou-se no oitavo lugar da Liga espanhola em 2017/18, a mesma classificação que o Boavista conseguiu na I Liga portuguesa na mesma temporada.

PUB

Os “axadrezados” iniciam a sua preparação para a próxima época a 2 de Julho, no Estádio do Bessa, com a realização dos habituais exames médicos.

"Axadrezados" garantem que estão aptos a inscrever jogadores

O Boavista vincou esta quinta-feira que, "sem quaisquer dúvidas", entregará na Liga de futebol as certidões comprovativas da sua situação regular ante o Fisco e a Segurança Social, "muito antes do prazo limite", podendo assim inscrever jogadores. A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) boavisteira tomou esta posição depois de ter sido noticiado que, de acordo com um comunicado da Liga Portuguesa de Futebol de Profissional (LPFP) de quarta-feira, se encontra impedida de registar contractos de trabalho desportivo ou de formação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O comunicado 306 da Liga prende-se com os "processos de candidatura à época desportiva 2018/19" e, em anexo, inclui "uma listagem" com as sociedades desportivas que podem participar tanto na I Liga como na II Liga da próxima temporada. A SAD do Boavista está nessa listagem, mas "encontra-se impedida" de inscrever jogadores "por não apresentação de documentos comprovativos" de que tem a sua situação financeira regularizada. O impedimento consta de numa nota final do referido comunicado e abrange também o Desportivo das Aves, o Vitória de Setúbal e o Leixões (II Liga), pelas mesmas razões.

"Quanto ao que diz respeito à inscrição de jogadores, há ainda que esclarecer que a mesma pode ocorrer apenas a partir do início da época desportiva 2018/19, ou seja, 2 de Julho (uma vez que o dia 1 de Julho é domingo), pelo que a existência ou não de impedimento neste momento é irrelevante", considera o Boavista, em reacção a este comunicado da Liga e às notícias a que deu origem.

A SAD “axadrezada” acrescenta que "envidou já as diligências necessárias à obtenção das certidões da Autoridade Tributária e da Segurança Social competentes", referindo que, "sem quaisquer dúvidas, efectuará a entrega das certidões em causa na Liga Portugal muito antes do prazo limite para a inscrição de jogadores".

PUB