Bernard Hinault, o homem que dominou o ciclismo mundial entre 1978 e 1986 — com cinco vitórias na Volta à França nesse período de oito anos— pede aos ciclistas que não participem nesta que é a prova-rainha do ciclismo internacional, caso Chris Froome, vencedor em 2017, faça parte do alinhamento. “Ele não devia fazer parte do Tour. O pelotão deveria pôr um travão e dizer que não começam a corrida se ele estiver presente”, afirmou o ex-ciclista aos órgãos de comunicação social britânicos, aludindo ao facto de Froome estar a braços com uma análise positiva de doping.

PUB

Em Dezembro de 2017, o jornal britânico The Guardian e o diário Le Monde, de França, revelaram o resultado de um teste de urina de Froome, recolhido após a 18.ª etapa do Tour. Essa análise mostrou valores altos de uma substância chamada salbutamol — usada para tratar doentes asmáticos. O salbutamol funciona como um estimulante do aparelho respiratório, estando presente em alguns fármacos de classe A (estimulantes) e classe C (agentes anabolizantes). O corredor britânico acusou o dobro do valor permitido pela Agência Mundial Antidoping (WADA, na sigla inglesa) para essa substância.

Froome, vencedor da Volta à França por quatro vezes disse, na altura em que o resultado do teste se tornou público, que a presença dessa substância na urina se devia à equipa médica da Team Sky: “A minha asma piorou na Volta à Espanha, pelo que segui os conselhos do médico da equipa para aumentar as minhas doses de salbutamol. Como sempre, tomei as maiores precauções para garantir que não excedia as doses permitidas”.

PUB

A próxima edição da Volta à França tem início marcado para 7 de Julho. Antes disso, Chris Froome tem de esperar pela decisão da União Ciclista Internacional (UCI), instituição que tutela a modalidade. Hinault, antigo campeão francês, também fez questão de deixar um recado ao regulador mundial: “Os trabalhadores da UCI deviam ter dito ‘tu foste apanhado, portanto não irás correr’”.

Mesmo antes de voltar à estrada, a sombra do doping volta a cair sobre o Tour. Lance Armstrong perdeu os sete títulos conquistados entre 1998 e 2005. Alberto Contador, outra das figuras do pelotão mundial e da prova francesa, foi suspenso em 2012 por um período de dois anos, pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Na edição deste ano, há a hipótese de o ciclista britânico não poder defender o título de 2017. Se for considerado culpado, Froome arrisca ser suspenso de todas as provas.

PUB