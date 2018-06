O festival Waves Vienna, que se realiza de 27 a 29 de Setembro na capital austríaca, terá Portugal como um dos dois países em destaque. Para já foram comunicados cinco nomes portugueses que integrarão o cartaz – Holy Nothing, Rodrigo Leão, Surma, The Miami Flu e We Bless This Mess – mas outros se juntarão.



Este ano o tema do Waves Vienna é East Meets West e, nesse sentido, o evento destaca dois países como convidados especiais – Eslováquia e Portugal. Desta forma, os principais destaques do evento serão dedicados a conteúdos destes dois países, tanto no que diz respeito à programação de showcases e espectáculos ao vivo como em relação à programação profissional do evento.

Ou seja, também na conferência (Waves Vienna Music Conference), grande parte da programação será dedicada aos mercados da música na Eslováquia e em Portugal, assim como à actualidade em termos de indústria da música, nomeadamente no âmbito da sua produção e música ao vivo.



Além dos primeiros artistas portugueses que integrarão o cartaz, outros nomes foram já divulgados, como Attic Giant, Blind Butcher, Bowrain, Catastrophe & Cure, Culk, Dramas, Jamie Isaac, Len Sander ou Low Potion. Depois de uma missão inversa em Abril, em que o país de destaque no Westway LAB de Guimarães foi a Áustria, em Setembro será a vez de Portugal ser um dos dois países em destaque no Waves Vienna, numa acção tendente à exportação da música portuguesa, organizada em parceria com a WHY Portugal, a plataforma de promoção da exportação da indústria da música portuguesa.



O festival Waves Vienna está integrado na INES – Innovation Network of European Showcases, a rede europeia que contribui para um estreitamento de relações no âmbito da circulação de artistas e profissionais da indústria da música.

