A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, deu à luz a primeira criança (uma menina) nesta quinta-feira, no Hospital de Auckland, segundo anunciou a própria no Instagram. Ardern, de 37 anos, partilhou uma fotografia com a filha e com o namorado e disse sentir-se “muito sortuda” por ter dado à luz um bebé saudável, agradecendo ainda todo o apoio que tem recebido nos últimos tempos.

A primeira-ministra anunciou a gravidez em Janeiro; na altura, disse que iria ser o namorado, Clarke Gayford, apresentador televisivo de um programa de pesca, quem ficará em casa com o bebé.

A gravidez da primeira-ministra esteve ao longo de meses na agenda mediática (neozelandesa e internacional) depois de uma controvérsia local em torno da conciliação dos planos de maternidade enquanto líder do Governo. Ardern deverá usufruir de seis semanas de licença de maternidade e, nessa altura, será substituída pelo vice-primeiro-ministro neozelandês, Winston Peters.

Jacinda Ardern é a mais jovem política de sempre à frente da Nova Zelândia, depois de ser, também, a mais jovem líder do Partido Trabalhista e a segunda mulher a chegar à liderança do mesmo partido. "Não sou a primeira mulher a trabalhar e a ter um bebé. Sei que estas são circunstâncias especiais, mas irão existir muitas mais mulheres a fazê-lo e muitas já o fizeram antes de mim", afirmava a primeira-ministra.

