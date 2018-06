O Verão, que começa oficialmente nesta quinta-feira, surpreendeu com chuva alguns dos conselhos do país, escondendo o sol por detrás das nuvens. No entanto, mesmo quando o tempo está nublado a pele continua exposta aos raios ultra-violeta. Por isso, a recomendação dos dermatologistas é que a proteja, sempre, mesmo em dias enevoados.

PUB

As propostas são cada vez mais e diversas. Actualmente, as indústrias farmacêutica e cosmética não oferecem apenas o tradicional protector solar que deixa a pele branca, mas óleos ou brumas protectoras; assim como cremes específicos para o rosto e também com cor (por exemplo, podem servir de base). Há ainda batons e ecrãs totais, além de produtos específicos, por exemplo, para desportistas, como acontece na gama da Isdin.

Algumas marcas têm-se destacado pela sua preocupação social, por exemplo, a Garnier Ambre Solaire, numa parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, tem apostado na sensibilização dos mais novos através do projecto "Heróis do Sol Saudável", chamando a atenção para a exposição solar excessiva e perigosa junto das crianças do 1.º ciclo do ensino básico, de escolas públicas e privadas, de todo o país. Já a Avéne aposta num projecto de respeito pelo oceano através de produtos com fórmulas mais biodegradáveis para terem menos impacto no mar.

PUB

Veja a fotogaleria em cima.

PUB