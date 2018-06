Para quem deseja rever o jogo inaugural da selecção no Mundial da Rússia, este vídeo é uma forma criativa de reviver as emoções do empate frente à Espanha (3-3) da última sexta-feira, 15 de Junho. Através de figuras Lego, o canal do YouTube My Funny Games Builder montou um estádio e duas equipas e recriou a exibição de sonho do capitão português, Cristiano Ronaldo.

Os três golos do jogador que colecciona cinco distinções Bola de Ouro são assustadoramente fiéis à realidade, não deixando de lado o tradicional festejo que segue cada tento marcado pelo madeirense. O bis de Diego Costa — onde está representada a cotovelada matreira a Pepe — e o remate fortíssimo de Nacho que daria vantagem a nuestros hermanos também fazem parte da animação, que conta com mais de meio milhão de visualizações.

O jogo decisivo desta quarta-feira, 20 de Junho, frente à selecção marroquina terá, seguramente, nova animação feita com Lego. Neste canal do YouTube está também presente a caminhada da formação portuguesa durante o Europeu de 2016, disputado na França. A versão em Lego do mítico golo marcado no prolongamento da final por Éder, pode ser vista (e revista) aqui.