O Google lançou uma nova aplicação para Android especificamente para podcasts. É a segunda vez que o tenta fazer, depois de uma tentativa experimental falhada em 2009 com o Google Listen.

PUB

A aplicação, chamada Google Podcasts, sincroniza-se com todos os dispositivos em que se use uma conta Google, o que permite começar a ouvir um episódio no telemóvel, e continuar a ouvir através do computador ou na coluna inteligente Home (que ainda não está disponível para venda em Portugal). Nos próximos meses, o Google pretende lançar sistemas de legendas automáticas que permitem ler informação no ecrã em locais barulhentos, ou traduzir a emissão para que o utilizador possa aprender uma língua nova.

Desde 2011, que já é possível ouvir podcasts (e receber recomendações) no Google Play Music, a plataforma da empresa para ouvir música online. O Google acredita, no entanto, que uma aplicação exclusiva permitirá trazer centenas de milhões de novos utilizadores em todo o mundo. “Os podcasts tornaram-se uma parte essencial do dia-a-dia”, escreve Zack Reneau-Wedeen, o responsável pela nova aplicação, em comunicado. “Seja para ouvir lições de história a caminho do trabalho, notícias no ginásio, ou mistérios enquanto se cozinha o jantar.”

PUB

De acordo com dados da analista de mercado Edison Research, 50 milhões de pessoas tornaram-se ouvintes regulares de podcasts mensais em 2017, especialmente na aplicação da Apple, o Apple Podcasts. O Google não quer ficar atrás da corrida. Tal como outras plataformas, a versão do Google também usa algoritmos para sugerir programas que as pessoas podem gostar de ouvir com base nos seus hábitos online, e não é preciso criar uma conta nova para começar a utilizar a aplicação.

PUB