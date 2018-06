O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) garantiu nesta quarta-feira que não há nenhum doente infectado com a bactéria legionella ambiental, que foi detectada no Hospital do Fundão e que levou a accionar medidas de prevenção.

"No âmbito do plano de controlo que fazemos, a bactéria foi detectada no chuveiro de uma casa de banho desactivada. Naturalmente que accionámos logo todas as medidas de prevenção adequadas, mas importa frisar que não temos nenhum doente infectado ou qualquer caso clínico. Não há razão para alarme", apontou o presidente do CHCB, João Casteleiro, em declarações à agência Lusa.

Este responsável explicou que a bactéria foi detectada há cerca de três semanas "em análises de rotina" e que, desde essa altura, foram tomadas medidas de prevenção e controlo para garantir que não haja qualquer possibilidade de contágio.

Entre as medidas adoptadas está a proibição dos banhos de chuveiro, de modo a evitar a inalação de aerossóis, que são o principal modo de transmissão desta bactéria.

"Esta é uma situação que pode acontecer, mas como temos pessoas que, por estarem doentes, estão mais fragilizadas e mais susceptíveis, tomámos todas as medidas para reduzir os riscos. Essa é uma delas, sendo que as pessoas podem continuar a tomar banho, mas de banheira", explicou.

Segundo acrescentou, foram também realizados choques térmicos com o aumento da temperatura da água nas canalizações, bem como o doseamento e medição do cloro para erradicar a bactéria.

"Estamos a seguir tudo o que está previsto pela Direcção-Geral de Saúde para estes casos", salientou João Casteleiro, adiantando que as medidas deverão ser mantidas "até à próxima semana", altura em que se espera que os resultados das análises indiquem que a bactéria já foi eliminada.

O Centro Hospitalar da Cova da Beira integra o Hospital da Covilhã e o Hospital do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

