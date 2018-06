Aos que insistem na "premonição da desgraça", o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garantiu nesta quarta-feira na Comissão Parlamentar da Saúde que tal não vai acontecer, até porque já está autorizada a contratação dos profissionais necessários para compensar a passagem das 40 para as 35 horas semanais de trabalho de milhares de enfermeiros, técnicos de diagnóstico e assistentes administrativos e operacionais que vai ocorrer a partir de 1 de Julho.

PUB

Está "fechado um plano" e já há um processo de autorização (do Ministério das Finanças) para a contratação de um número "muito significativo" de profissionais, que acontecerá em duas vagas, a primeira agora e a segunda em Setembro ou Outubro, explicou o ministro da Saúde, sem detalhar o número de contratações.

A partir de 1 de Julho, milhares de enfermeiros, de assistentes operacionais e de outros profissionais de saúde com contrato indidividual de trabalho vão passar do regime das 40 horas para as 35 horas semanais, numa altura em que arranca a época de férias e há greves às horas extraordinárias convocadas por vários sindicatos. Só para colmatar o impacto da redução de horário, seria preciso contratar mais de cinco mil novos enfermeiros e auxiliares para os hospitais, nas contas dos sindicatos que representam estes grupos profissionais e da Ordem dos Enfermeiros (OE).

PUB

A redução de horário acontece dois anos depois de os trabalhadores com contrato em funções públicas terem passado para as 35 horas, uma promessa dos socialistas desde o tempo em que estavam na oposição.

PUB