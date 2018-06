O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se nesta quarta-feira em Moscovo com Vladimir Putin, num encontro no Kremlin em que o governante russo deixou muitos elogios à selecção portuguesa de futebol.

"A selecção de Portugal é uma das mais brilhantes da Europa e do mundo, e na Rússia tem muitos adeptos", começou por dizer Putin a Marcelo Rebelo de Sousa, antes do segundo jogo da equipa das quinas no Mundial2018, a decorrer na Rússia.

O governante deixou claro que o povo russo está com a sua selecção, mas como país organizador do campeonato criou condições iguais para todas as selecções, num Mundial que tem sido de festa.

"Estamos muito satisfeitos com a forma como está a decorrer o campeonato e muito agradecidos a todos os participantes - desportistas, especialistas, treinadores, bem como aos próprios adeptos", acrescentou o presidente russo.

Vladimir Putin lembrou que todos os estádios têm estado cheios e que hoje no jogo de Portugal com Marrocos, em Moscovo - que já decorre - também se espera casa cheia.



