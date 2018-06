Catarina Martins, Pedro Filipe Soares e Marisa Matias são os primeiro subscritores da moção A que a direcção do Bloco de Esquerda vai levar à XI Convenção Nacional do partido — equivalente a um congresso — e na qual se lê pela primeira vez, claramente, que "o Bloco quer ser força de governo".

"Em 2019, o Bloco quer ser força de governo, com uma nova relação de forças. Um governo de esquerda dá uma garantia ao povo: defende o salário, a pensão e o emprego. Não aceita recuos, nem a precarização do trabalho nem a redução do salário e da pensão", escrevem os bloquistas. "Esse governo", continuam, "fará o que o PS recusou fazer, partindo do ponto em que o PS travou, sem tibiezas: relançar a saúde e escola públicas e a dignidade do trabalho, combater o rentismo e recuperar a propriedade de bens estratégicos na economia e no ambiente. Em simultâneo, abrir um processo de alteração dos tratados europeus para a redefinição da política económica e da dívida. Sem essa redefinição, não há espaço para políticas de esquerda."

A reunião magna do Bloco realiza-se no último trimestre do ano, a 10 e 11 Novembro, mas a moção já está pronta. Chama-se Teses 2018 e distingue-se ligeiramente da primeira versão apresentada em Abril e entretanto submetida ao crivo de pelo menos 21 plenários organizados por todo o país, incluindo regiões autónomas. Em 21 páginas, os bloquistas falam de Trump, de Marcelo, do PSD de Rio, dos comunistas, da Europa e até do recém-assinado acordo de concertação social (que estava fora do primeiro esboço).

Na versão final do documento, o Bloco assume-se como "uma força responsável", mais do que um partido de protesto, e explica por que razão, e com que objectivos, os eleitores devem dizer "não!" ao voto útil, privilegiando o BE. "A reestruturação da dívida e o controlo público dos sectores estratégicos da economia permanecem a chave para uma governação à esquerda", lê-se no ponto 6. "Sem reverter as privatizações dos sectores estratégicos da economia, Portugal continuará a assistir à sangria dos seus recursos", acrescenta-se. Porque a verdade é que Portugal se mantém "refém de uma dívida pública impagável e de um sistema financeiro fragilizado".

O Bloco propõe, em simultâneo, algo que soa a novo: "abrir um processo de alteração dos tratados europeus para a redefinição da política económica e da dívida". Sem essa redefinição, escreve a direcção do partido, "não há espaço para políticas de esquerda".

