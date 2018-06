Moscas e melgas

Com pouca vontade, vamos rindo às vezes a propósito de coisas sérias, porque "tristezas não pagam dívidas". Gosto de ler as crónicas metafóricas de Miguel E. Cardoso e descobri no sábado mais uma razão para tal: odeia moscas como outros odeiam melgas. Mas as andorinhas "adoram" moscas.

Porém, foi a reflexão de um leitor da Cova da Piedade - essa terra do símbolo de Cristo à vista - que me encheu as medidas, ao realçar que o consumismo é hoje a alavanca de tanta coisa. Talvez haja algum exagero, porque nem todos enfiam qualquer barrete, mas fez bem em realçar que isto pode ter consequências graves, sobretudo para os mais novos, porque os "velhos descartáveis" irão mais cedo para o Além, embora nada garanta que seja assim...

Por último, a imagem da capa do PÚBLICO de dia 15 diz que "Há 11 anos que Portugal não comprava tanto carvão". Espantoso. Com o pinhal de Leiria e tantos outros reduzidos a árvores mortas, temos de importar carvão. Será que Sócrates só disse disparates, do género "as dívidas não são para pagar"? O problema é que nem sempre há vento e, quando há, temos de exportar - ou oferecer? - o excesso de energia. Porque não usar esse excesso de energia de fonte eólica para bombear água para montante, nas albufeiras? Seria uma forma de a acumular.

Antides Santo, Leiria

Obrigado MEC

Miguel Esteves Cardoso, domingo no PÚBLICO, escreveu poesia pura sobre o livre de Cristiano Ronaldo... Fez parar o tempo, alterou as leis da física e todas as coordenadas do movimento que nos habituámos a considerar. Transformou em sonho o que a realidade só raramente atinge quando é interrompida por rasgos de génio.

Transfigurou a destreza em genialidade.. .e excedeu-se na capacidade de a partilhar connosco Obrigada MEC, por nos fazer reviver uma alegria autêntica.

Ana Maria Mota, Porto

Lei laboral agrada a patrões e UGT

Grande parte das propostas da lei laboral foi concertada. Agrada ao governo minoritário do PS, patrões e UGT. Esta é uma central sindical dos trabalhadores? É, de trabalhadores incautos. A lei é iniqua: Aumenta para 180 dias a precariedade; alarga o período de experimentação; banco de 150 horas anuais de trabalho gratuito;mantém a caducidade na contratação colectiva, que é uma faca permanente apontada aos trabalhadores e por aí fora. O PSD apoia os patrões. Faz parte da sua matriz - é também o partido do patronato. Mas, é ridículo e demagógico, o seu novo velho presidente vir propor medidas para "diminuir a pobreza". Quem é que acredita em Rui Rio? Porventura os sem cautela. Mas o que é gravíssimo e contraditório é estarem ao lado daquela lei laboral, que empobrece ainda mais quem trabalha. Ó sr. Rio, a mentira tem a perna curta…

O PS voltou ao tempo de não ser nem carne nem peixe nem arenque vermelho e querer a maioria absolutista à custa do PS II - o PSD. Já o CDS é coroa da má moeda. Quem não luta perde sempre. Os trabalhadores saberão responder a quem os trai!

Vítor Colaço Santos, Areias

