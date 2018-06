O Presidente Donald Trump prepara um decreto presidencial que acaba com a separação das famílias de imigrantes ilegais quando chegam aos Estados Unidos. Segundo avança o jornal The New York Times, o documento, redigido para pôr fim à polémica separação de pais e filhos menores, prevê que fiquem todos detidos no mesmo espaço e por tempo indeterminado.

O decreto, continua o jornal de Nova Iorque, baseia-se num documento de 1997 que proíbe o governo federal de deter crianças imigrantes, mesmo quando estão com os pais, por mais de 20 dias.

"Vou assinar qualquer coisa em breve sobre o que se está a passar", anunciou Trump. "Queremos resolver este problema de imigração".

Trump pediu à secretária da Segurança Interna dos EUA, Kirstjen Nielsen, um documento que acabasse com a separação das famílais na fronteira. Mas a CNN acrescenta que o decreto também vai definir medidas de reforço da segurança na fronteira, para impedir a entrada dos imigrantes ilegais.

A CNN diz que a primeira-dama, Melania Trump, teve um papel na redacção do documento e na decisão de Trump. "A primeira-dama tem estado a trabalhar nele nos bastidores, encorajando o Presidente a manter as famílias juntas, quer através de uma acção legislativa [no Congresso] ou de uma acção individual [um decreto presidencial]", disse uma fonte da Casa Branca à estação de televisão. Melania Trump tinha criticado a separação das famílias - mas não tecera comentários sobre a política de combate à imigração ilegal do marido.

Kirstjen Nielsen está já na Casa Branca e o Presidente cancelou o piquenique agendado para esta quarta-feira nos jardins da residência oficial com membros do Congresso. "Não me parecia bem fazer um piquenique para o Congresso quando estou a fazer uma coisa tão importante", explicou Trump quando já várias famílias estavam na cidade para participar e os cozinheiros já grelhavam a carne do planeado churrasco, segundo escreveram jornalistas da CBS e da Fox no Twitter.

A política de "tolerância zero" implementada pela Administração Trump trata da mesma forma traficantes e imigrantes indocumentados, instaurando processos criminais a qualquer adulto que entre nos EUA de forma ilegal. As crianças foram então separadas dos pais porque não podem ser detidas.

A notícia de que as crianças menores estavam a ser retiradas aos pais e levadas para centros de detenção comparados a gaiolas, devido ao gradeamento usado, gerou indignação e críticas, inclusivamente dentro do Partido Republicano que Trump representa.

O New York Times cita fontes que dizem que o Presidente ficou furioso com a dimensão que a polémica atingiu na última semana e que estava à procura de uma saída para esta crise.

Trump tem recusado alterar a sua política de "tolerância zero" que levou já à separação de 2300 crianças dos pais, dizendo que se recusa a abrir as fronteiras e a deixar os ilegais permanecerem no país. Acusou os democratas de serem responsáveis por leis permissivas que incentivam os imigrantes a entrarem no país ilegalmente.

