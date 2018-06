O fogo-de-artifício do São João do Porto, a partir das 00h de domingo, vai durar 19 minutos e meio, compreendendo 53.750 disparos de efeitos pirotécnicos, disse à Lusa fonte oficial.

O habitual espectáculo piromusical na Ribeira do Porto tem como tema este ano a "Folia em noite de paixão", sendo que o fogo-de-artifício será lançado no Douro, a jusante da Ponte Luiz I e até 600 metros de distância.

Para acompanhar os 3.750 disparos de efeitos pirotécnicos (uma cadência média de lançamentos de 2.756 disparos por minuto) foram escolhidas oito músicas, mas para abrir foi escolhido o tema Supremacy, da banda britânica Muse.

O espectáculo oferece ainda "efeitos de fogos cruzados", "sequências digitais", "disparos de girassóis de múltiplas cores" e "inovações com dourados de longa duração" e os tabuleiros, superior e inferior, da Ponte Luiz I recebem uma cascata.

Logo após o espectáculo de fogo-de-artifício, José Cid & The Big Band actuam na Avenida dos Aliados, com o concerto marcado para arrancar pelas 00h30. Pelas 02h30 está previsto subir ao palco daquela avenida o DJ Set - Alberto Rocha.

Um pouco antes, pelas 22h00, a Avenida dos Aliados é palco para um "Tributo a António Mafra", durante o qual vão ser recordados alguns dos sucessos do grupo que mais músicas dedicou ao São João do Porto.

No domingo, feriado municipal no Porto, há concertos de São João, a partir das 17h00, nos Aliados, com a Banda Sinfónica Portuguesa e a participação especial do Quarteto de Clarinetes de Lisboa, sob a direcção musical de Francisco Ferreira.

O programa segue com as orquestras La Paconchita e Libertadores, ambas dirigidas por Óscar Navarro, Lusitanidades, por Carlos Marques, ou a estreia de "Interlace", por Lino Guerreiro.

As tradicionais rusgas de São João do Porto, realizadas por colectividades da cidade e que costumam acontecer após a noite de São João, ou seja no domingo, vão ser antecipadas para a próxima sexta-feira.

"Sete grupos, representando a cidade inteira, actuam na sexta-feira, a partir das 21h30, nos Aliados", avançou a Câmara do Porto, referindo que cada grupo actuará em representação de cada uma das freguesias/uniões de freguesias do Porto.

É na Praça do General Humberto Delgado que as formações serão avaliadas pelo júri, designadamente pelos trajes, adereços, cenários, música e coreografia.

A primeira formação a desfilar é da Junta de Freguesia de Paranhos, com o Rancho Folclórico de Paranhos, segue a União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, e em terceiro lugar avança a Junta de Freguesia do Bonfim - Sporting Clube de S. Vítor.

A União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, com o Orfeão da Foz do Douro, a Junta de Freguesia de Campanhã - Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão e a de Ramalde - Associação Recreativa e Cultural Conjunto Dramático 26 de Janeiro e a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos completam o desfile das rusgas, que vão causar "alguns condicionamentos de trânsito", avisa a autarquia.

Por causa do ao fogo-de-artifício da noite de São João e para garantir as questões de segurança, a travessia superior da ponte Luiz I, onde circula o metro, vai estar interrompida entre General Torres e São Bento, das 23h45 de sábado às 04h00 de domingo, informa, por seu turno, a empresa Metro do Porto, na sua página da Internet.

Durante aquele período, a Linha Amarela (D), funcionará de forma regular no Porto entre as estações do Hospital de São João e São Bento, e em Vila Nova de Gaia, entre Santo Ovídio e a estação General Torres.

O Metro do Porto anunciou também que vai estar em curso uma operação especial para a noite de São João com todas as linhas a funcionar toda a noite, com excepção da Linha Violeta.

A operação especial de São João tem início às 20h00 de sábado com o reforço de todas as linhas. No período nocturno, a Linha Azul (A) apresenta uma frequência de veículos com intervalos de 15 minutos, até às 06h00.

Na Linha Vermelha (B), a passagem do Metro vai realizar-se a cada 15 minutos, entre as 20h00 e as 03h00, sendo que a partir dessa hora e até às 06h00 horas passa para os 30 minutos.

Na Linha Verde (C), os veículos vão ter passagens a cada 15 minutos entre as 20h00 e as 02h00 e, a partir desse horário, a frequência reduz para os 30 minutos. Já na Linha Amarela (D), e entre as 20h00 e as 05h00, a circulação de veículos vai fazer-se com intervalos de seis minutos. A partir das 05h00 horas a frequência reduz gradualmente até atingir os 15 minutos.

Na Linha Laranja (F), o intervalo de circulação vai rondar os 15 minutos entre as 20h00 e as 03h00 e a linha Violeta (E) mantém o funcionamento dentro do horário regular, encerrando à 01h00.

