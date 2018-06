Uma estátua do conjunto escultórico que homenageia D. José I na Praça do Comércio, em Lisboa, ficou danificada no dia 15 depois de um grupo de adeptos se ter empoleirado nas figuras para assistir ao jogo inaugural de Portugal do Campeonato do Mundo, frente a Espanha, através do ecrã gigante instalado no local.

A Câmara Municipal de Lisboa disse ao PÚBLICO que "a estátua ficou partida durante a transmissão do jogo Portugal-Espanha, na passada sexta-feira, confirmando-se um dedo partido". O Departamento de Património Cultural da autarquia sublinha, em resposta por escrito, que "antes já existiam elementos em falta" nas várias estátuas que rodeiam o monarca, mas que "agora, deteriorou-se devido ao facto de os adeptos terem subido à estátua".

A câmara diz ainda que "caso apareça a peça original em falta, será recolocada de imediato". Mas que, se tal não acontecer, "não será colocado qualquer elemento sob pena de adulteração da peça, levantando sérias questões éticas e deontológicas".

O conjunto foi restaurado pela última vez em 2012, numa intervenção longa cuja face mais visível foi ter devolvido a cor branca às figuras na base e a cor original, verde, à estátua equestre do rei.

Antes da transmissão do Portugal-Marrocos desta quarta-feira, a polícia municipal instalou barreiras metálicas em volta da estátua.

