A Avenida Gustavo Eiffel vai reabrir ao trânsito nesta quinta-feira, depois de ter sido encerrada, por razões de segurança, ainda no final de 2017. A via marginal, que liga o centro histórico do Porto ao Freixo, vai ser a primeira da cidade a utilizar uma solução de trânsito alternado, consoante as horas do dia. Entre as 5h e o meio-dia, só será permitido trânsito no sentido Freixo-Ribeira. A partir dessa hora, inverte-se o sentido.

A reabertura está marcada para as 5h desta quinta-feira, depois de as obras na escarpa das Fontainhas, com a queda de algumas pedras, ter levado ao encerramento da avenida, por precaução. Numa informação colocada na página da internet da Câmara do Porto, explica-se que a empreitada de consolidação da escarpa irá continuar até meados de Setembro, “mas já sem que seja necessário impor restrições à circulação”. O investimento nessa obra é superior a 1,2 milhões de euros.

Com o novo método de circulação que será, agora, posto em vigor, a câmara espera levar algum “alívio” à zona histórica da cidade, no que ao trânsito diz respeito. É, por isso, com “o objectivo estratégico de reduzir gradualmente a circulação automóvel no centro histórico da cidade, nomeadamente no que concerne aos movimentos de atravessamento”, que o novo modelo de circulação será aplicado nas avenidas Gustavo Eiffel e Paiva Couceiro, que ligam, junto ao rio Douro, as pontes Luiz I e do Freixo, lê-se na informação da autarquia.

A juntar a esta novidade, a marginal, entre a Calçada da Carquejeira e a Rua de Sabrosa passará a ter corredores BUS, que serão partilhados com outros veículos pesados de transportes de passageiros (regulares e ocasionais), motociclos e ciclomotores.

A câmara entende que “o fluxo controlado do tráfego automóvel na Avenida Gustavo Eiffel privilegia os movimentos de escoamento do centro histórico para nascente, em detrimento dos movimentos de entrada.”

