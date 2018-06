Quando chegamos ao Cantinho das Aromáticas, às 9h, percebemos que não há melhor forma de começar o dia. O fundador, Luís Alves, sente o mesmo todos os dias. “Sinto-me um extraterrestre que há 16 anos pousou com a sua nave especial em Canidelo, Vila Nova de Gaia”, brinca. É, de facto, um lugar especial. Um refúgio à azáfama da cidade, que alguns têm o azar de ainda não ter conhecido.

Hoje, os três hectares dos jardins onde também passearam D. Pedro e Dona Inês de Castro no século XIV, são o cenário de fundo para o Foraging Chefs Adventure, o primeiro evento do género realizado em Portugal. É provável que o nome não soe familiar, mas a verdade é que fazemos foraging desde crianças: quando, pela mão da avó, apanhamos amoras ou percorremos a praia à procura de algas e mexilhões.

O foraging, em português “recolecção”, consiste na procura, identificação e recolha de recursos alimentares na natureza. O foraging de cogumelos silvestres não poderia estar mais em voga, mas as possibilidades, entre ervas aromáticas, frutos e plantas comestíveis, são imensas.

“Com os Descobrimentos, trouxemos ingredientes de outras latitudes e espalhámo-los pelo mundo inteiro. Os portugueses e espanhóis fizeram a primeira grande globalização, com isso, no entanto, sofremos a consequência de esquecer completamente os ingredientes que vivem connosco e que durante muitos séculos utilizamos na nossa alimentação”, afirma Luís Alves.

Foi por essa razão que decidiu convidar doze chefs a visitar o Cantinho das Aromáticas e ali redescobrir dezenas de ingredientes esquecidos que podem usar e abusar no dia-a-dia. O desafio era simples: levá-los para o campo, ensiná-los a colher recursos selvagens e, depois, fazer o que melhor sabem – cozinhar.

No interior da loja, somos recebidos com um welcome herbal tea. É uma tisana Amor Perpétuo com manjericão-canela, erva-príncipe e uma mistura de perpétuas, a mais bela história de amor entre a canela e o aroma cítrico da erva-príncipe que ninguém quer deixar de provar.

No exterior, distribuem-se jalecas e chapéus de palha (o termómetro está perto de atingir os 30 graus). Luís tem tudo preparado. Folhas, flores e plantas, em tons de azul, amarelo, laranja e rosa, decoram duas mesas resguardadas por guarda-sóis. O agricultor pega nelas uma a uma.

Recordamos a salva, que “desapareceu por completo da nossa cozinha”, mas não está mais longe de que o jardim da nossa cidade. Mas também a murta. “Como é que é possível que a murta, com o seu cheiro canforado, tenha desaparecido dos fornos de Portugal?”, pergunta aos chefs. Em Itália, encontramo-la em todos os mercados. Aliás, “não há banca de rua que não venda murta”. Só em Portugal não conseguimos dizer “adeus” ao loureiro.

Passamos para a segunda mesa, agora coberta de plantas espontâneas comestíveis. Somos convidados a conhecer as folhas de funcho, de aroma e sabor anisado. E o funcho-marítimo, ou perrexil, que se apanha junto ao mar, entre as rochas. “Sabe a cenoura descascada, é muito tenro e faz dos melhores pickles que já comi”, nota. Ou as flores de sabugueiro, “deliciosas” fritas em polme de farinha e ovo.

Luís não se cansa. Passaria a manhã inteira a falar das possíveis utilizações de dezenas de espécies da flora local. As beldroegas, diz, são um “superalimento”, rico em vitamina C e em ómega-3. O dente-de-leão, que tantas vezes sopramos nas brincadeiras de criança, compõe a maioria das saladas francesas. E as urtigas fazem, assegura, o melhor esparregado que alguma vez comeu.

Chega, então, a hora de pegar nas cestas de madeira e de ir para o campo. No percurso, conhecemos quatro tipos de hortelã: a vulgar, a pimenta, a mourisca e a vietnamita. Mas é nas equináceas que apetece desacelerar e observar com atenção. Este lugar é demasiado fotogénico para manter os telemóveis dentro do bolso. Passamos depois pelas flores de salsa, que Luís utiliza em omeletes e bolinhos de bacalhau, pelas flores de cebolinho, óptimas para aromatizar vinagres, e pelas calêndulas, de um cor-de-laranja vibrante, perfeito para saladas. O mar espeita, ao fundo.

As cestas estão cheias e o sol convida a uma bebida fresca. Paramos debaixo dos guarda-sóis, onde se servem as famosas tisanas do Cantinho das Aromáticas. A Quinta do Ventozelo dá também a provar Porto Cruz Pink, acompanhado de laranja, hortelã e pétalas de rosa, e vinho branco, com água tónica, alecrim e limão.

Foto Nelson Garrido

Minutos depois começa o verdadeiro desafio. Depois de apanhar folhas, flores e plantas, cultivadas e espontâneas, no Cantinho das Aromáticas, os chefs devem agora constituir equipas e utilizar o que recolheram para cozinhar pratos de carne e peixe.

Os papéis são tirados à vez pelos chefs de um saco onde estão escritos os números das três equipas. Na equipa de Rui Martins ficam Miguel Teixeira, Luís Matos e Shigeru Teukui, chef japonês. Na equipa de António Vieira ficam Lígia Santos, Ann Kristin e Osvalde Silva. Na última equipa, estão Alexis Gregório, Vítor Monteiro, Sara Oliveira e Amaya Guterres. Distribuídos os fogareiros e o carvão, a carne e o peixe, os chefs põem mãos à obra.

Não demorou muito até os pratos aparecerem em cima da mesa. A primeira equipa cozinhou coelho e vitela, com uma salada assada, de cebola, tomate, alho francês, curgete, laranja, erva-príncipe e flores de salsa e cebolinho, e uma salada crua, com tomate, pimento, curgete e flor de cebolinho. Entre os ingredientes utilizados pela segunda equipa estavam a lula, o peixe-galo, a cebola, curgete, tomate cherry, pimento, funcho, funcho-marítimo, flores de salsa e cebolinho, com molho de lima-kaffir, erva-príncipe, tomate e cebola.

Foto Nelson Garrido

A terceira equipa concebeu três partos: um ceviche de robalo e peixe-galo, com lima-kaffir, malagueta, sumo de lima, erva-príncipe, calêndula, capuchinhas, fidalguinhos e tomilho; uma salsa de legumes com robalo em piso de ervas, com erva-príncipe, coentro-vietnamita, lima-kaffir e malagueta; e um escabeche de robalo e peixe-galo, com funcho, erva-príncipe, pétalas de rosa, flores de chagas e lúcia-lima. O prato de coelho, da equipa de Rui Martins, e a combinação de lula e peixe-galo, da equipa de António Vieira, foram os favoritos.

O chef do Wish Restaurante & Sushi, António Vieira, entrou no Cantinho das Aromáticas pela primeira vez. E foi aqui também que descobriu o foraging. “Há ervas que eu não fazia a mínima ideia que existiam, outras usava importando, mas aqui têm um valor completamente diferente, estamos a falar em produtos naturais, criados ao ar livre e que têm uma essência muito melhor”, afirma. O espaço fê-lo regressar aos aromas de infância: “A maior parte dos chefs hoje em dia estão a focar-se demasiado no estrangeiro e nós temos tudo aqui, tudo aqui à mão."

Organizar um evento de foraging no Cantinho das Aromáticas era um sonho que Luís Alves tinha há vários anos. Concretizou-o com o apoio da Prochef e da FilGood. “Eu sou anónimo, eu sou agricultor, eu queria cinco minutos dos chefs para perceberem o que é este conceito. Muitos dos chefs que estiveram aqui hoje nem conheciam o conceito e se viajarmos um pouco até ao Norte da Europa este conceito está muito em voga”, conta. Não entende porquê. Afinal, Portugal tem “uma flora com uma diversidade tremenda”, constituindo um local privilegiado para esta prática.

O Foraging Chefs Adventure superou as expectativas de Luís, mas também da directora do Grupo Prochef. Para Orquídea Silva, estes momentos de convívio e partilha são uma mais-valia para os chefs, que raramente saem da cozinha. Ambos terminam o dia com vontade de repetir o evento. “A África do Sul é um país que faz muito foraging, são pessoas muito comunicativas, adoram conhecer pessoas novas e eu acho que conseguia fazer ali um programa interessante”, afirma Orquídea Silva. Mas antes de voar para outro continente, talvez comecem por um foraging nos Açores.

Onde se pode fazer foraging? Espaços públicos, jardins, trilhos e caminhos, em meio rural e na cidade. É proibido em parques naturais e zonas protegidas. Quais os cuidados a ter? Solos contaminados, beiras de estradas, linhas de comboio, linhas de alta-tensão, quintas de agricultura convencional, campos de golfe e locais de mineração podem conter pesticidas e metais pesados perigosos. Como identificar espécies venenosas? Existem algumas espécies de plantas potencialmente mortais. A melhor forma de evitar colhê-las é saber quais são, onde surgem e com que espécies se confundem. Entre as espécies venenosas mais comuns estão as dedaleiras, a cicuta e o embude. Nas saídas de campo, conte com um especialista em botânica.

