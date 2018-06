No jardim da Cordoaria, em pleno centro do Porto, jogou-se um Portugal-Marrocos, como se jogou em tantos outros pontos do planeta. A bola rolou em Moscovo, a milhares de quilómetros de distância, mas o impacto do golo de Ronaldo também se fez sentir por cá. O enquadramento foi o de sempre: um ecrã à medida da procura em massa, o vermelho e o verde espalhados pela praça, vozes inflamadas a cada lance de perigo (independentemente da baliza). Contas feitas, a selecção ganhou e ficou mais perto dos oitavos-de-final. E essa já é uma razão significativa para ter adiado (ou antecipado) a hora de almoço.