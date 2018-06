Já há duas equipas nos oitavos-de-final e são ambas do Grupo A. Uruguai e Rússia já estão na fase seguinte, depois de a selecção sul-americana ter triunfado nesta quinta-feira por 1-0 sobre a Arábia Saudita.

Um golo de Luis Suárez aos 23’ foi o suficiente para novo triunfo uruguaio pela margem mínima (já tinha ganho ao Egipto por 1-0) e para afastar a formação orientada por Juan Antonio Pizzi da fase seguinte.

PUB

PUB

Com os dois lugares nos “oitavos” já com dono, faltará agora definir a hierarquia na última jornada, na próxima segunda-feira. Uruguai e Rússia defrontam-se pela liderança do agrupamento, sendo que os russos, com os triunfos robustos sobre a Arábia Saudita (5-0) e Egipto (3-1) têm vantagem na diferença de golos e só precisam de um empate.

E não esquecer que os qualificados deste agrupamento irão cruzar com os do Grupo B. Se Portugal passar aos “oitavos” irá jogar com russo ou uruguaios.

PUB