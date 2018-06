O Rio Ave vai defrontar o Jagiellonia Bialystok, vice-campeão polaco, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

O Rio Ave, quinto classificado do campeonato português, vai ter pela frente uma das equipas polacas mais fortes da actualidade, tendo na última temporada disputado até ao fim o campeonato com o Legia Varsóvia, que acabou por conquistar o título com três pontos de vantagem.

A primeira mão está agendada para 26 de Julho, na Polónia, e segunda será a 2 de Agosto, em Vila do Conde.

Na última época, o Rio Ave acabou “repescado” para a edição 2018/19 da Liga Europa, em vez do Desp. Aves, que apesar de ter vencido a Taça de Portugal, não requereu atempadamente a licença para poder competir nas provas europeias.

O Sp. Braga entra em acção na terceira pré-eliminatória, enquanto o Sporting já tem lugar garantido na fase de grupos.

