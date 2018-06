Boavista, Aves e Vitória de Setúbal (todos da Liga) e Leixões (da II Liga) são os quatro clubes profissionais que estão impedidos de inscrever jogadores para a próxima época, por não terem cumprido os pressupostos de natureza financeira.

No comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Liga explica que os quatro clubes em causa não cumpriram o ponto 16 dos pressupostos de natureza financeira, que é relativo à apresentação de documentos que comprovem a inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

Os quatro clubes ficam sujeitos a esta sanção de proibição de inscrever jogadores até à apresentação das ditas declarações.

No mesmo comunicado, a Liga informa, por outro lado, que está ainda a avaliar os processos do Mafra e do Farense, clubes que subiram do campeonato de Portugal para a II Liga.

