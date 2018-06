Desde o início do Mundial, Cristiano Ronaldo já conseguiu marcar quatro golos: três no jogo inaugural com Espanha e um contra Marrocos, nesta quarta-feira. Foi, por duas vezes, considerado homem do jogo e é o melhor marcador do Mundial. Mas acima do capitão português surge um item estatístico: o autogolo. É que em 20 jogos, já se registaram cinco na própria baliza (e ainda só estamos na fase de grupos).

É preciso recuar 20 anos para se encontrar um Mundial com mais autogolos. Em 1998, no torneio disputado em França (que os anfitriões acabariam por ganhar), contaram-se seis autogolos, marcados a favor do Brasil, Noruega, França, Espanha, Nigéria e Alemanha (este último marcado pelo sérvio Siniša Mihajlovic, apresentado na terça-feira como sucessor de Jorge Jesus à frente do Sporting).

Em 2018 não só se está a contar um número anormalmente elevado de grandes penalidades, como se está a registar um grande número de autogolos. Até agora foram cinco, marcados a favor do Irão, França, Croácia, Senegal e Rússia.

Marrocos – Irão (15 Junho)

Este foi o primeiro autogolo do torneio, marcado no jogo inaugural do Grupo B, onde também está Portugal. O marroquino Aziz Bouhaddouz marcou na própria baliza nos minutos finais do jogo e deu a vitória ao Irão.

Portugal defronta o Irão na próxima segunda-feira, pelas 19h.

França – Austrália (16 Junho)

Apenas um dia depois chegaria o segundo autogolo do torneio. O defesa defesa australiano Aziz Behich contribuiu decisivamente para a vitória dos franceses por 2-1. Behich estava a tentar atacar Paul Pogba, mas atirou a bola para a própria baliza por acidente.

Croácia- Nigéria (16 junho)

No mesmo dia, Oghenekaro Etebo da selecção nigeriana, marcou um autogolo na sequência de um canto de Luka Modric. Inaugurou o marcador a favor da Croácia, que acabaria por vencer o jogo por 2-0.

Senegal – Polónia (19 Junho)

O polaco Thiago Cionek foi o autor do golo que colocou o Senegal na frente do marcador. A selecção africana acabaria por ganhar por 2-1.

Rússia – Egipto (19 Junho)

Também nesta terça-feira, um autogolo do Egipto abriu o marcador a favor da Rússia. A bola chegou às redes egípcias após um toque do médio Ahmed Fathi. Não que os russos precisassem: a Rússia acabaria por vencer o jogo por 3-1. Mas ajudou os anfitriões, que entretanto já estão nos oitavos-de-final.

