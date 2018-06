As primeiras palavras de Fernando Santos após o jogo entre Portugal e Marrocos foram bastante críticas: "Era importante ganhar, mas temos de falar. Entrámos bem no jogo, mas depois fizemos muitos passes falhados, tivemos uma má circulação de bola e perdemos o controlo do jogo. Depois, é uma bola de neve. É inexplicável. Parece que perdemos a confiança. Vamos ter de rectificar isto seguramente."

Depois, Fernando Santos prosseguiu a sua análise: "A equipa está de parabéns pelo resultado, mas não pela exibição. É um adversário que pega muito em cima. Eles sabem jogar e metem muita velocidade no jogo. Vou ter de falar com os jogadores para saber por que é que não estamos a conseguir circular [a bola]. O que o Ronaldo quis dizer foi que estávamos a jogar pouco com a bola, não que estávamos a jogar pouco no sentido literal do termo. Também disse isso ao intervalo. Foram solidários e não sofremos golos. Ganhámos e falta um jogo. Nada está decidido e é preciso ter cabecinha."

