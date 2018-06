A Polícia Judiciária (PJ) fez nesta quarta-feira buscas nas SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães, bem como a uma câmara municipal (que não é identificada) e ao Turismo do Norte. De acordo com uma nota publicada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto foram realizadas "seis buscas domiciliárias, 34 não domiciliárias, incluindo às instalações de entidade ligada ao turismo, uma câmara municipal, SAD do Sporting Clube de Braga e do Vitória Sport Clube e 16 a veículos automóveis". As buscas resultaram em cinco arguidos.

Em causa está uma investigação no Norte do país a entidades e empresas que celebraram contratos com a Turismo do Porto e Norte de Portugal. As buscas já foram também confirmadas pelos dois clubes.

"No inquérito investigam-se factos susceptíveis de integrarem os crimes de tráfico de influência, abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção passiva e corrupção activa de titular de cargo público, recebimento indevido de vantagem de titular de cargo público, fraude e desvio na obtenção de subsídio, participação económica em negócio de titular de cargo político, abuso de poderes de titular de cargo político, prevaricação de titular de cargo político, peculato de titular de cargo político e falsificação de documento", lê-se na nota.

O PÚBLICO apurou ainda que estiveram cerca de 150 inspectores da Polícia Judiciária, de todo o país, ligados à operação.

No site do clube, o Sporting de Braga confirma ter sido alvo de “uma solicitação por parte da Polícia Judiciária no sentido da prestação de informação sobre o contrato de patrocínio celebrado com a Turismo do Porto e Norte de Portugal”.

O clube bracarense esclarece no mesmo comunicado que “celebrou com a Turismo do Porto e Norte de Portugal um contrato de patrocínio com vista à promoção do país em Madrid, onde a equipa de futsal disputou, em Novembro passado, a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup”.

Com esse contrato, o SC Braga “recebeu em troca desta associação, para presença da marca nas camisolas que o clube envergou na competição, o valor de 15 mil euros (IVA incluído)”, lê-se no site do clube, garantindo que essa foi “a única relação contratual existente entre as duas entidades”.

Já o Vitória de Guimarães confirmou as buscas ao jornal O Jogo, mas não emitiu ainda nenhum comunicado.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça.

