Cristiano Ronaldo tem um novo look. Porque é que isso é notícia? Porque há quem aponte que existe uma mensagem subliminar. A “barbicha” do melhor do mundo está a ser interpretada como uma referência ao termo “G.O.A.T” (em português “cabra”) que significa Greatest of All Times (ou, como quem diz, o “Melhor de Todos os Tempos”).

Na estreia de Portugal no Mundial, e de Ronaldo na lista dos marcadores desta competição, a referência à “barbicha” já tinha feito uma tímida aparição, quando o jogador português mexeu no queixo durante o festejo do golo. Agora, contra Marrocos, a barbicha ganhou forma e voltou a fazer parte da celebração do golo do capitão português, marcado ao quarto minuto do jogo.

A história da barbicha recua ao início deste mês, quando Leonel Messi foi fotografado pela Adidas Football ao lado de um bode. Na descrição da fotografia, a Adidas escreveu “G.O.A.T.”.

Neta quarta-feira, depois de Cristiano Ronaldo surgir com a barbicha "mais composta", as interpretações não tardaram e rapidamente os fãs de futebol recuperaram a fotografia do jogador argentino. Entre as teorias, a mais forte é a que esta é uma (divertida) forma de Ronaldo recuperar o título de melhor do mundo, respondendo à campanha da Adidas, protagonizada por Messi.

No entanto, no final do encontro com Marrocos (1-0), justamente com um golo do capitão português, Ronaldo garantiu que a barbicha se tratava apenas de uma “brincadeira” com Quaresma.

“Foi uma brincadeira que eu fiz com o Quaresma. Estávamos na sauna. Comecei a desfazer barba e deixei [a barbicha]. E disse que se fizesse golo contra Espanha a ia deixar até ao final do Mundial. Deu sorte. Marquei golo [contra Espanha] e marquei hoje também. Por isso, é para manter.”

Não só de cabras e barbichas se fizeram as reacções ao encontro entre portugueses e marroquinos. Veja aqui a selecção que o PÚBLICO escolheu.

