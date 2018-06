Para assinalar as quatro décadas que se passaram desde a estreia de O Caçador (The Deer Hunter, no original), o filme de Michael Cimino (1939-2016) vai regressar às salas do Reino Unido e da Irlanda a 4 de Julho, numa nova versão restaurada em resolução 4K. Além disso, a 3 de Agosto, esse restauro estará disponível nesse mesmo território em Blu-Ray, numa edição para coleccionadores.

Com mais de três horas de duração e um elenco que inclui Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep ou John Cazale, a obra épica anti-guerra centra-se num grupo de operários fabris de uma pequena cidade da Pensilvânia que combatem no Vietname no final dos anos 1960, e no efeito que o conflito tem sobre eles, após o regresso. O segundo – e mais bem sucedido – filme de Cimino como realizador, é um dos dois títulos norte-americanos de 1978 sobre os efeitos da guerra naqueles que foram lutar. O outro foi O Regresso dos Heróis (Coming Home), de Hal Ashby, um dos grandes rivais de The Deer Hunter nos Óscares desse ano – O Caçador foi nomeado para nove Óscares e ganhou cinco, incluindo prémios para Cimino e Walken, enquanto o filme de Ashby saiu da cerimónia com três.

Foi o segundo e mais bem-sucedido filme de Michael Cimino (1939-2016), aquele que o firmou como um dos grandes talentos da Nova Hollywood, reputação que foi ofuscada dois anos depois com o enorme flop que foi As Portas do Céu, o que ajudou a pôr fim a essa era do cinema norte-americano e levou ao colapso do estúdio United Artists. Além disso, O Caçador foi o último filme do lendário actor John Cazale, que viria a morrer pouco após completar a rodagem.

