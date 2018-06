Em 2003, quando entrevistámos Beyoncé, havia rumores de que teria iniciado uma relação com Jay-Z. Era uma altura em que ela separava com nitidez a vida pública da privada, atitude que manteve durante anos. Beyoncé era então uma cantora global que se lançava a solo, depois de anos com as Destiny’s Child, e Jay-Z era um dos nomes mais venerados do rap. Talvez por isso a imprensa dizia que Beyoncé, do ponto de vista da credibilidade artística junto de um público transgeracional, tinha mais a ganhar com a relação do que Jay-Z.

É discutível. Mas, ainda que assim fosse, essa equação deixou de fazer sentido. Se hoje existe uma cantora que domina a pop de massas, do ponto de vista industrial e artístico, é ela, superando largamente o efeito que o marido ainda desencadeia. São milionários, os dois, podendo o seu poder — simbólico e real — ser aquilatado pelo vídeo da canção Apeshit, filmado no Louvre, em diálogo com a história da arte. Construíram a família e o império The Carters, mas nos últimos anos Beyoncé tem brilhado mais do que o marido. Curiosamente, os dois melhores álbuns dos dois na última década giram em torno da relação: Lemonade (2016), de Beyoncé, e 4:44 (2017), de Jay-Z.

Everything Is Love Autoria: Beyoncé & Jay-Z

(The Carters)

Roc Nation, distri. Sony Music

Claro que ambos são atravessados por questões sociopolíticas, o que é mais verdade em relação a Beyoncé (que tem insistido nas questões da negritude e do feminismo), mas acima de tudo é o amor, no sentido mais universal, ou mesmo no âmbito mais particular das atribulações do casamento, que é abordado. Como Jay-Z já afirmou, é como se, depois de a relação ter entrado em zonas de conflito, os dois tivessem tido necessidade de se reposicionar enquanto figuras públicas e também entre eles, processo que contaminou os seus trabalhos artísticos. É neste contexto que agora é lançado Everything Is Love, assinado pelos dois, como a conclusão de uma trilogia terapêutica. Depois dos conflitos, eis o álbum da reconciliação, numa narrativa que os dois foram construindo a partir dessa ideia real de que todos os relacionamentos passam por altos e baixos e é preciso resiliência e compreensão para os superar. E quando isso acontece é a relação que acaba por sair fortalecida.

Se antes tínhamos tido acesso às versões de Beyoncé e de Jay-Z, através dos seus respectivos álbuns, aqui acedemos ao elo que os atravessa. Nem tudo o que se ouve tem espessura — é o preço a pagar quando se tenta comunicar globalmente —, mas é quase sempre estimulante. As batidas hip-hop são lúdicas e lânguidas, inventando sempre espaço para acolher os mais diversos elementos, e as vozes de Beyoncé e Jay-Z completam-se, com ela a mostrar que também sabe debitar como rapper.

A lista de créditos é extensa (entre outros, Pharrell Williams, Ty Dolla $ign, Boi-1, Dave Sitek, Cool & Dre ou James Fauntleroy), mas o que domina são os ambientes envolventes próximos da soul, os dinamismos rítmicos do hip-hop e esse jogo verbal que os aproxima quase sempre de uma sensualidade marcada pela compreensão. Nesse sentido, é uma obra menos convulsa do que os álbuns a solo de marido e mulher, mas é um refrescante capítulo final onde ambos assumem não só as suas responsabilidades autobiográficas, como também se põem em causa enquanto celebridades negras multimilionárias, num vértice de múltiplas leituras onde as dimensões privadas e públicas, e as fronteiras entre entretenimento, arte ou activismo, podem ser reflectidas. Se juntarmos a tudo isto uma sonoridade caleidoscópica, clássica e relaxada, assente no hip-hop, percebe-se porque é que a dinastia dos Carters parece ter asas para perdurar.

