A jornalista do PÚBLICO Joana Gorjão Henriques é a vencedora do Prémio Gazeta de Imprensa 2017 pela série de seis reportagens "Racismo à Portuguesa", divulgou esta terça-feira o Clube dos Jornalistas.

PUB

Adriano Miranda é distinguido com o Prémio Gazeta de Fotografia pelo retrato de Manuel Fancisco publicado na primeira página do PÚBLICO de 17 de Outubro de 2017, e que se tornou num dos símbolos das populações atingidas pelos incêndios florestais do ano passado.

O Prémio Gazeta Revelação é atribuído à jornalista Margarida David Cardoso pela reportagem "A noite do fim do mundo", sobre as cheias de 1967, publicada no P2.

PUB

Ao jornalista Luís Filipe Costa, com percurso ligado à RTP e ao extinto Rádio Clube Português, é atribuído o Prémio Gazeta de Mérito. O prémio para trabalhos multimédia vai para João Santos Duarte e Tiago Miranda (Expresso). Cláudia Arsénio (TSF) é distinguida com o Gazeta de Rádio, enquanto Pedro Coelho (SIC) recebe o prémio de televisão. A Gazeta de Imprensa Regional vai este ano para o Correio da Feira, semanário de Santa Maria da Feira.

O júri dos Prémios Gazeta 2017 é constituído por Eugénio Alves, Cesário Borga, Eva Henningsen, Fernanda Bizarro, Fernando Correia, Elizabete Caramelo, Fernando Cascais, Jorge Leitão Ramos, José Rebelo e Paulo Martins.

PUB