O gabinete do primeiro-ministro acaba de anunciar que a reunião entre António Costa e Catarina Martins foi reagendada para esta tarde. Depois de o Governo ter surpreendido o Bloco com a informação de que o encontro já não se realizaria na terça-feira - informação confirmada ao PÚBLICO pela assessoria de imprensa do primeiro-ministro - eis que a mesma assessoria confirma o contrário: "Reunião com o BE foi reagendada para esta tarde".

O Bloco de Esquerda mostrou-se incomodado com a mudança de planos de António costa, que esta tarde estará, às 15h, na apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030 Mobilidade e Transportes e, às 18h15, na apresentação do novo Diário de Notícias, mas lembra que não chegou a haver nenhuma proposta com nova. "Esta [hoje] é a data que temos".

Esta será a primeira reunião do Governo com os partidos da geringonça. Segue-se uma com o PCP, até sexta-feira, e outra com o PEV, provavelmente só na próxima semana.

