São duas candidatas de peso. Soraya Saenz de Santamaría, ex-vice-presidente do Governo espanhol, anunciou nesta terça-feira a candidatura à liderança do PP. Minutos depois, também María Dolores de Cospedal, secretária-geral do PP e ex-ministra da Defesa, confirmou que está na corrida à sucessão de Mariano Rajoy.

“Convoquei os meios de comunicação social para hoje, terça-feira, às 13h [12h em Portugal], no acesso ao Congresso, apresentar a minha candidatura à presidência do Partido Popular”, escreveu Soraya Saenz de Santamaría na rede social Twitter.

Soraya de Santamaría foi o quinto nome na corrida à sucessão de Rajoy, juntando-se a Pablo Casado (vice-secretário do partido), José Manuel García Margallo (ex-ministro), José Ramón García Hernández (deputado) e José Luis Bayo (ex-líder da Nuevas Generaciones, a juventude partidária ligada ao PP).

Minutos depois, surgia o sexto nome, outra figura de peso no partido. María Dolores de Cospedal, secretária-geral do PP. "Apresento-me para liderar e servir o PP, para vos servir as todos", disse a ex-ministra da Defesa, em conferência de imprensa, citada pelo El País.

O anúncio de Soraya de Santamaría e de María Dolores de Cospedal surge depois da renúncia à candidatura do líder da Junta da Galiza, Alberto Nuñez Feijóo.

