Uma “pequena explosão”, como descreve a polícia londrina, foi registada cerca das 19h desta terça-feira na estação do metropolitano de Southgate. A origem do rebentamento permanece sob investigação, mas as autoridades afirmam que não há até ao momento razões que levem a suspeitar de um ataque terrorista.

PUB

A polícia dos transportes de Londres afirma que “um número pequeno de pessoas” recebeu assistência médica no local, mas que “não há registo de ferimentos graves”. A estação foi evacuada.

Cerca das 21h15, o mayor de Londres, Sadiq Khan, disse estar "em contacto" com a polícia e pediu ao público para "evitar a zona".

PUB

Southgate é um bairro na periferia norte da capital do Reino Unido.

PUB